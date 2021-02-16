الأرصاد الجوية لـ وطن: تساقط الثلوج سيبدأ فجر الاربعاء والتراكمات قد تصل الى 15 سم

وطن: قال مدير دائرة الأرصاد الجوية يوسف أبو أسعد انه من المتوقع ان يصل تراكم الثلوج خلال المنخفض الجوي القطبي الذي ستتأثر به الأراضي الفلسطينية ما بين 5 - 15 سم .

وقال ابو اسعد لوطن للانباء ان الثلوج ستتساقط على فترتين خلال المنخفض الجوي، الاولى ستبدأ الساعة الثانية من فجر الاربعاء حتى صباح الاربعاء، يتبعها أمطار غزيرة وتدني كبير في درجات الحرارة.

وأضاف أبو أسعد ان المرحلة الثانية من تساقط الثلوج ستبدأ مساء الأربعاء حتى يوم الخميس.

وحول ان كانت الحالة الجوية التي ستتأثر بها الاراضي الفلسطينية يمكن ان تتسبب باغلاق الطرق والشوارع، لفت أبو أسعد الى ان دائرة الارصاد الجوية ستصدر خلال الساعات القادمة تقرير بشأن ذلك.