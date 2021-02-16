الداخلية: إجراءات تمديد فتح المحلات حتى التاسعة مساءً تبدأ يوم غد الأربعاء

وطن: أوضح الناطق باسم الداخلية العميد د. غسان نمر، أن إجراءات تمديد فتح المحلات حتى التاسعة مساء تبدأ يوم غد الأربعاء وليس اليوم.

وأوضح نمر في تصريح صحفي عبر صفحته على وسائل التواصل، صباح اليوم الثلاثاء، أنه لا جديد بخصوص التنقل بين المحافظات باستثناء بعض المركبات التي تحمل موظفين من محافظة إلى أخرى.

وأكدّ نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، محمد زيد النبالي، اليوم الثلاثاء، لـوطن، أنه جرى الاتفاق بالأمس مع الحكومة من أجل تمديد فتح المحلات التجارية حتى الساعة التاسعة مساء في كل المحافظات.