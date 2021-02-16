مدلاب فلسطين تنشر الفرح والمحبة بين الأطفال المرضى في المشافي الحكومية ودور الأيتام

وطن: بالتزامن مع اطلاقها لحملة "مدلاب الاقرب اليك" ، نفذت مدلاب فلسطين العديد من الزيارات الإنسانية التي تهدف إلى التأكيد على أن السعادة والمحبة تؤدي الى الشفاء والتعافي، الروحي والجسدي، ومن هذا الباب تم زيارة أقسام الاطفال في المشافي الحكومية في محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس.

وتأتي هذه الزيارات من باب المسؤولية الاجتماعية لمدلاب، حيث أن التواصل المجتمعي من اهم الاسس التي تهتم بها مدلاب فلسطين في خططها الاستراتيجية، خصوصا بعد مرور الوطن بعام صعب من الناحية المجتمعية والاقتصادية والذي اثر بالضرورة على الوضع الصحي.

ومن جانبها أوضحت سماح حامد نائب الرئيس التنفيذي للتسويق وتطوير الاعمال ، من ان حملة مدلاب الاقرب اليك ستجوب محافظات الوطن ومدنها وتقدم خدماتها لفئات المجتمع المختلفة ، بهدف الارتقاء في المستوى الصحي المجتمعي في فلسطين ، حيث ان المجتمع الخالي من الاضرار والمضاعفات الصحية هو بالضرورة المجتمع الاقدر على احداث التطوير لبناء الوطن.

وأضافت حامد، اختارت مدلاب أن تنشر المحبة وتتمنى موفور الصحة والعافية لاطفال فلسطين المرضى ،في المشافي الحكومية بالتحديد ، وذلك تاكيدا منها على ان رؤية عناية مدلاب تضم وتشمل كافة فئات المجتمع المختلفة، حيث ان خدماتنا تصل كل من يحتاجها من خلال طرقنا المبتكرة والمتطورة بشكل مستمر في تقديم خدمة الفحص المخبري.

وتجدر الاشارة الى ان مختبرات مدلاب التي تأسست منذ العام 1993، هي إحدى أكبر شبكة مختبرات طبية في الشرق الأوسط حيث بلغ عدد فروعها الحالي 60 مختبر ،منتشرة في كل من الأردن وفلسطين والعراق والمعتمدة من قبل الكلية الأمريكية لعلم الامراض، وال ISO 15189للمختبرات الطبية ويُرجع ذلك لدقة إجراءاتها وتنظيمها في عملية فحوصات التحاليل المخبرية والطب المخبري ككل بالإضافة لكفاءة كوادرها وخبرتهم.