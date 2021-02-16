إغلاق التسجيل للانتخابات مساء اليوم من دون أي تمديد

وطن: قال فريد طعم الله المتحدث باسم اللجنة المركزية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم مساء اليوم إغلاق التسجيل للانتخابات بشكل كامل، من دون أن يتم تمديد المدة.

ولفت طعم الله في حديث للإذاعة الرسمية، أن نسب التسجيل عالية جدًا ووصلت حتى صباح اليوم إلى 92 بالمئة في جميع محافظات الوطن.

وبين أنه سيتم إغلاق مراكز التسجيل عند الساعة الرابعة مساءً، فيما سيغلق التسجيل الإلكتروني في تمام الساعة 12 ليلًا.

وأشار المتحدث باسم اللجنة المركزية للانتخابات، إلى أن نحو 2 مليون و577 ألف ناخب أصبحوا مسجلين ضمن سجل الانتخابات.

وأوضح طعم الله أن الخطوة التالية تتمثل في تنقيح السجلات وعرضها على المواطنين لفتح الباب أماهم لتسجيل إعتراضهم، مشيرًا إلى أن الاعتراض لا يكون بشكل تعسفي، إنما يجب أن يكون وفق محددات قانونية وبالإثباتات والوثائق، ومن خلاله نقوم بإبلاغ المعترض عليه ونستمع إلى رده وبعد ذلك تعرض النتائج على لجنة وهي تقيم وتصدر قرارها.

ونوه إلى أن كل مواطن سيجد اسمه منشور في مركز الاقتراع الذي سجل نفسه فيه.

وبشأن اللقاءات مع الفصائل، أوضح الناطق باسم اللجنة أنها تنقسم إلى قسمين الأول فني والآخر سياسي، مشيرًا إلى أن اللجنة تعتبر الفصائل والأحزاب السياسية أحد الشركاء الأساسين بالعمل مع لجنة الانتخابات.

وحول الرقابة على الانتخابات، أشار طعم الله إلى أن اللجنة تستقبل يوميًا عشرات الطلبات للرقابة المحلية، وأنها تلقت طلبات رقابة دولية.

وقال "هناك اهتمام منقطع النظير من العالم بالانتخابات الفلسطينية والرقابة عليها".