ثقافة الهيمنة وصناعة الوهم

كتبت مرام هواري: على قاعدة " فرِّق تسد" التي كانت تنقصنا، ارتسمت أولى ملامح الصورة التي دفعت الشعوب ثمنها ارضاً ودماً وثروات، لتعيد الى الاذهان ذاكرة عمرها يفوق المئة عام، لمخطط سايكس بيكو عرّاب التقسيم والعدوان والنموذج الذي ما زال حاضراً في أجندات الغرب الى يومنا هذا يتدحرج من دولة الى اخرى بأرضيته الخصبه بالقمع والقتل والعنف، الذي تجرعته دول الشرق الاوسط بلا استثناء، ففي السودان تمت إثارة اهل الجنوب حتى انفصلت عن الشمال، وفي العراق وسوريا تعززت لدى الاكراد نزعة الانفصال، وفي المغرب العربي مسألة الصحراء وفي اندونيسيا تم فصل تيمور الشرقيه، وفي باكستان بنغلاديش، وفي فلسطين تم فصل الضفه عن القطاع بمعابر واسوار، وتقسيم الضفه ذاتها الى مناطق نفوذ الف وباء وجيم، وهلمّ جرا...لتعيش الشعوب اليوم بإرثه أسوأ أوقاتها في مؤشرات العدالة الاجتماعية والحريات، هي والديمقراطية خطّان متوازيان لا يلتقيان، تتعثر في الوقت الذي يتقدم فيه الآخرون، وأسيرة تقسيمات حفرت ندوباً في الذاكرة العربية عجز الأطباء عن تضميدها، فبدت وهي تبحث عن حلول لواقعها المتأزّم اليوم وكأنها تستنسخ تجارب دولاً سبقتها مضت في طريق التقسيم وحقل تجارب لعبت على وتر النعرات الطائفية والعصبيات، فكان مآلها التقسيم لا التوحيد، وكأن آخر ما يحتاجه عالمنا العربي الذي يتخبط على ضفاف الحروب الأهلية اليوم مزيداً من التشرذم والتقسيم، فبينما يئن البدن العربي الذي تتكسر فيه النصال على النصال تنقسم الدول العربية أحزاب وجماعات عاجزة عن إصلاح هندام الثوب فوق الجسد المفعم بالجراح ....! حتى ضاعت بوصلتها الى بر الامان لتصبح أبعد ما تكون عن الاستقرار.

ولعل النموذج الذي يتبادر الى الاذهان بواقعه المأساوي الذي لا يبرح مكانه بنظامه الطائفي هو لبنان والعراق، بعد ان عصفت بهم الأزمات مراراً وتكراراً الى ما شاء الله... لطالما شكلت الطائفيه السياسيه وما تزال عائقاً أمام التقدم والازدهار، حيث تهاوت في ظلها البلدان نحو منزلقات لم تكن يوماً بالحسبان، فما نلاحظه من شلل حكومي وفراغ سياسي وبالأخص رئاسي في لبنان كان سببه المرجعية للطوائف والأحزاب وهذا ما أفرزه الاستعمار الفرنسي، وأعقبه وكرّسه اتفاق الطائف الذي نظم أسس الحكم في لبنان وقسّمه طائفياً، ليصل الحد بالتدخل بالخدمات التي هي الاخرى لم تسلم من المساس، فباتت مرتبطة بالقوى الطائفية عند الحصول على الصحة والتعليم والوظيفه، حتى مجلس النواب ما زال يعود بمرجعيته الى القوى الطائفية التي تمسك بزمام الأمور على مستوى السلطة والدستور، بمعنى انه لا دوله مركزيه ولا قوات الأمن في حقيقة الامر، انما هي مجرد شكليات ومسميات لا اكثر ولا اقل، اما العراق فقد حمل الهم ذاته بل أضعاف ما يمكن ان يحتمل وهو يدفع فاتورة الامن والارهاب الداعشي والمليشيات والسلاح المنفلت و الفساد الناجم عن سيطرة الطائفية على مفاصل البلد، حتى كاد يتجه الى التقسيم اقاليم ثلاث، "سنة وشيعه واكراد " وقس على ذلك سوريا ايضاً حيث تحتل الطائفية العلوية فيه النصيب الاكبر في مقاليد الحكم بعد ان اتخذوا من حزب البعث دينا ومعتقدا...فالغرب الذي يدرك جيداً من أين تؤكل الكتف وعلى درايه تامّه بتركيبة المجتمعات وعلى اثرها لعب على وتر الاقليات، فلطالما كانت وسائله محكومة بالغايات، فقسّمها طائفياً ومناطقياً وتعاطف معها ووصل به الأمر الى منح تلك المجتمعات الحق بالانفصال والحق في تشكيلها على أساس عرقي وطائفي وديني واثني، بل وسعى ايضاً الى إدراج ذلك في دساتيرها و تحت إشرافها بعد ان ملئت صدورهم بالغيظ وبالشعور بالمظلوميه ودفعها الى الحلم بالانفصال حتى ازداد خيار الفصل الطائفي شعبية كوسيلة لمقاومة التهميش من الدولة والإقصاء، في مسعى الى إلغاء دور الدولة وجعلها دويلات متصارعة غير قابلة للحياة باختراقها امنياً وسياسياً ومن ثم اقتصادياً، متصيداً لثرواتها التي باتت مستباحه، بل وتحويلها الى شركات استهلاكية تتسول الديون على أبواب صندوق النقد الدولي والخزينه الامريكية، فكان هو وجه الديكتاتورية المتسلل إليهم عبر آليات الديمقراطية ذاتها.

فما لم يتم تقسيمه بالمدافع و فوهة البنادق بالامس تم تكريسه بوهم الديمقراطية اليوم لتصبح اسيرة تقسيمات طائفية وحروب ونزاعات أهلية ماضية في طريق تفريق الجماعات وتمزيق كياناتها وتدميرالحضارات، أمريكا وإسرائيل ومن ورائها الغرب ومن يدور في فلكهم من الأنظمة العربية التابعة لم تترك بلداً ودخلته الا وسعت الى تدمير منظومة وثقافة شعوبه في التعايش المشترك، فكانت النتيجة التي اتحفتنا بها ان قامت بهدم الجسور بين فئات الشعب وشيّدت مكانها الجدران لسياستها الاستعمارية القائمة على صناعة وتصدير الوهم للاقليات، عبر تفعيلها للنسخة الديمقراطية التي صنعتها لنفسها، لتليق بسياساتها بما يخدم مصالحها ومصالح حليفتها اسرائيل، و للتحكم في خيارات الشعوب وأسلوب حياتها لتكون ملحقة بأهوائه وأهدافه بما يضمن انحيازها الكامل لحكمه المستمر، لتصبح فيما بعد مستعمرات غربية تعكس صورة الاحتلال بكل تفاصيله.

فالجميع مستهدف يرزح تحت مسمى تبادل الأدوار عبر مسار ونهج سارت في خطّه سياسات طالما خضعت لمزاج الاستعمار لتدشين مرحلة جديدة من الهيمنة والاضطهاد، متّخذه من الديمقراطيه عنوان، فذاك شكل من أشكال العولمة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وكأن في تقسيم المقسم وتفتيته من جديد مصلحة للشعوب لا لنكبتها، وهذا ما فنّدته الوقائع اليوم على الأرض وتاريخ الامم بالامس لتلك التي بنت آمالها على غد أفضل باستقلالها عن الدولة الام، حتى أضاعت الطريق لباب الدار...فلم تجد في استقلالها لا الرفاه الاقتصادي ولا حتى الاستقرار، بل على العكس ما زالت تتصرف كالقُصّرالتائهون في الأرض بحاجة الى من يقودها ويمسك بيدها ويوجهها الى بر الامان، فبالرغم مما يقال أو ما قد يبدو في الظاهر للعيان بدعم امريكا ومن خلفها الغرب علناً بانفصال الأقليات أكثر ما يقلقها أو تخشاه هو دخولها لعالم الديمقراطية ونيلها للحرية والاستقرار، فبدا لها ان مثل هذا المنهج لم يكن يوماً من ضمن المقررات.

فامريكا التي تتباكى ظاهرياً على الأقليات هي نفسها التي لطالما تآمرت على الانقلاب بإنقلاب، فما ان تلبث تمسك بيدها في بداية الطريق حتى تهوي بها الى سابع ارض في منتصفه فتراها تتعامل معها إن التجأت إليها بقصر اليد، ونقص الإمكانيات حيناً... وتبدي انفراجاً وانفتاحاً حيال مطالبها حيناً آخر ....! وهذا النموذج قد تم تعميمه على دول الشرق الاوسط بلا استثناء، واضعه لمساتها الاخيره عليه ما بين " احتلال ونفوذ وانتداب " وكأن لسان حالهم يقول ان هذه المنطقة لا يمكن ان يحكمها سوى الديكتاتوريات، وهذا ظهر جلياً عبر غضّها الطرف عن الحروب التي تدور رحاها منذ سنوات و بوضح النهار، بلا غالب ولا مغلوب حتى حرية الرأي باتت أمام سمعها وبصرها من المحرمات، لتتجاوز الشعوب في آخر الزمان تكميم الأفواه الى كتم أنفاسها.

والمفارقة وربما المعادلة الأصعب ان مثل هذا الخطاب هو ذاته الذي يناصر ويدعم الثورات، و يصفق لها بالعلن، ان فاجعة الديمقراطيه الغربيه انها اكتشفت ان نقيضها قد يخرج من صلبها، وان الديكتاتورية قد تخفّت في ثيابها حتى استوت خلقاً كاملاً يستبد ويحكم الشعوب بمنطق القوة القائم على المصالح والأجندات، فلربما قد يطول الكلام عن الديمقراطية في الغرب، التي هي جزء من هويتها وليست بترف، لينقص حين يأتي الأمر الى دولنا العربيه، لنكتشف بقليل من التأمّل أننا في اولوياتها نقبع في أسفل الهرم، وأن بصمات الغرب متواجدة حيث لا تتواجد العدالة في اي مكان.

فمثل كل تحرك مطلبي في العالم سرعان ما تنشأ الطحالب على ضفافه تستغل الحراك بالمطالبة بالانفصال والاستقلال، فربما يراها البعض صدفة جميلة في الوقت الذي علت فيه حناجر الثورات العربية بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، تظهر أصوات شاذة وقوى مضادة للثورات محاولة هدر وحدة الدول والمكتسبات التي باتت على مرمى بصر من التحرر والتخلص من الاستبداد، بإغلاق النوافذ التي تفتحها الثورات متبنيه مفهوم التخلي عن الحس الوطني المؤسس للدولة ووحدة الشعب، لنكتشف لاحقاً معطيات جديدة حول الارتباط الروحي لتلك الأصوات بالقوى الاستعمارية و أقبية المخابرات لتأبيد تمزق الوطن العربي وتأجيل نهوضه على أسس عصريه، في المقابل ضماناً ودعماً لقيام إمبراطورية إسرائيل الكبرى، فهذا الحدث يطرح علامات استفهام حول ما ينتظر المنطقة في الأيام المقبله، فهل هو الاستسلام لأزمات عمرها سنوات سببتها صراعات بالوكالة وتقسيم واختراق وقرار سيادي مرتهن، أعاد عجلة التغيير الى الوراء مائة عام، ام الاستيقاظ ولو متاخراً على ضرر السياسة الغربية التي عاثت خراباً ودماراً وقتلاً بنفخها في كير الحروب الاهليه، خصوصاً بعدما بات الضغط على الزناد ضد بعضنا البعض اسهل شيء في الحياه، والاستقرار أمنية و حلما صعب المنال......؟؟؟!