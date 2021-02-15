جرحى وإغلاق مطار إربيل بعد قصفه بالصواريخ

وطن: أغلقت محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مطارها الدولي بعد سقوط عدد من الصواريخ في محيطه.

واتخذت السلطات الأمنية في أربيل إجراءات أمنية مشددة في محيط المطار والمناطق القريبة منه.

وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق اليوم الاثنين، سقوط جرحى بالصواريخ التي استهدفت محافظة أربيل مساء.

وذكرت في بيان صحفي: "في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت بغداد، أطلق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها".

وأضافت، أن "الصواريخ سقطت على مواقع عديدة وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عددا من الجرحى".

وفي وقت سابق من اليوم، سقطت قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وفي سبتمبر الماضي تعرض مطار أربيل إلى قصف بقذائف الهاون، واتهمت قيادات كردية آنذاك الحشد الشعبي بالوقوف وراء العملية.

المصدر: روسيا اليوم