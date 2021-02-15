دولة الاحتلال تخفف قيود كورونا

وطن: أعلنت دولة الاحتلال أنها ستخفف القيود على الأنشطة التجارية بإعادة فتح الفنادق والصالات الرياضية لمن تم تطعيمهم أو أصيبوا بكورونا وشفيوا منه.

وقال مكتب نتنياهو إنه سيتم السماح بإعادة فتح المراكز التجارية والأسواق المفتوحة والمكتبات والمتاحف يوم الأحد.

وأضاف أنه سيتسنى للإسرائيليين الذين يحملون "جواز السفر الأخضر" أو شهادة الحصانة المفترضة من كورونا، المعروضة على تطبيق وزارة الصحة الإسرائيلية، دخول المرافق الترفيهية مثل صالات الألعاب الرياضية والفنادق.