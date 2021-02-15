الرجوب يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات السياسية

وطن: بحث أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، اليوم الإثنين في رام الله، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

ووضع الرجوب بورغسدورف في صورة مخرجات اجتماع الحوار الوطني الفلسطيني الذي عقد في القاهرة مؤخرا، بحضور ممثلين عن فصائل العمل الوطني الفلسطيني.

وأكد الرجوب خلال اللقاء أن الفصائل كافة اكدت التزامها بكل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.

وأطلع الرجوب بورغسدورف على الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات العامة في فلسطين، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة وجود ضغط دولي على الاحتلال لضمان عقد الانتخابات في القدس.

وشدد الرجوب على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في الرقابة على الانتخابات بمراحلها الثلاث.

بدوره، أكد بورغسدورف على استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لضمان عقد الانتخابات في فلسطين، معربا عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بمخرجات الحوار الوطني في القاهرة.