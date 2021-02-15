هذه هي أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم الإثنين

وطن: قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، ما يلي:

- تمديد الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المعمول بها لمدة أسبوعين إضافيين مع بعض التعديلات سيعلن عنها لاحقا.

- مجلس الوزراء يدين الاعتداء الآثم على أحد الأطباء ويدرس إقرار قانون حماية المنشآت والكوادر الطبية الأسبوع المقبل.

- المصادقة على التعرفة الكهربائية للاشتراكات المنزلية الخاصة بالأغوار الشمالية والوسطى لدعم صمود سكانها ووضع الآليات لتنفيذ ذلك.

- الموافقة على تخصيص موازنة طارئة لتنفيذ المشروع الخاص بربط خط مدينة طولكرم بمحطة صرة، لمعالجة نقص القدرة الكهربائية في مدينة طولكرم بصورة عاجلة.

- الموافقة على "عقود الاشراف والإدارة" الخاصة بإنشاء عدد من المدارس في الخليل وطولكرم.

- إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة للجهات المعنية للدراسة.