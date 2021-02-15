بعد مشاورات مع الحكومة.. نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة لوطن: تمديد فتح المحلات حتى التاسعة مساء بدءا من الليلة وإلغاء الاعتصام المقرر غدا

وطن: أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، محمد زيد النبالي، لوطن، أنه جرى اتفاق مع الحكومة من اجل تمديد فتح المحلات حتى الساعة التاسعة مساء بدءا من الليلة، في كل المحافظات.

وأكد النبالي أن قرار تمديد فتح المحلات تم بعد مشاورات أجراها مع مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الحكومة ستقرر إجراءات جديدة بشأن يوم السبت، وسيتم الإعلان عنها لاحقا، وذلك بعد مرور آثار المنخفض القطبي المتوقع أن تتأثر به فلسطين نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار النبالي إلى أنه تقرر إلغاء اعتصام التجار الذي كان مقررا غدا الثلاثاء، بعد استجابة الحكومة لمطالبهم.

وبذلك يجري تمديد لمدة ساعتين إضافيتين، عما كانت تنص عليه إجراءات الحكومة سابقا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن النبالي أنه سيتم غدا الثلاثاء تنفيذ اعتصام احتجاجي للتجار في جميع محافظات الوطن الساعة العاشرة والنصف صباحا، ردا على تجديد الحكومة للإجراءات المعمول بها لمواجهة تفشي كورونا اعتبارًا من يوم بعد غد الأربعاء.

ودعا النبالي عبر وطن التجار في جميع المحافظات للاعتصام في كافة ميادين المدن والمحافظات احتجاجا على هذا القرار الظالم والجائر بحقهم والذي كبدهم مخاسر كبيرة.

وأشار النبالي الى أن قرار الحكومة بإغلاق الليلي وإغلاق أيام الجمعة والسبت، قرار ظالم ومرفوض من كل التجار ومن كل القطاعات الاقتصادية والمطاعم والمقاهي والمنشآت، لافتا الى انه جرى التواصل مع رئاسة الوزراء أكثر من مرة وإرسال عدة كتب بتعديل قرار الإغلاق أو إلغاؤه ولكن لم تجدي نفعا وقد جددت الحكومة قرار الإغلاق الأمر الذي يكبدنا خسائر كبيرة.

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