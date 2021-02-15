حمدي فرّاج يكتب لـوطن: أمام بوابات الغول

لم يتوقف الناس كثيرا عند احد بنود مخرجات اجتماع القاهرة الاخير بين الفصائل الفلسطينية والمتعلق بأن من يحفظ أمن سير العملية الانتخابية، جهازا الشرطة في كل من الضفة وغزة، بمعنى ان كل شرطة تحفظ سير عمليتها ، وهو الامر الذي يبدو ان نقاشه كان سيأخذ حيزا واسعا من وقت المجتمعين المحدود ، والموعد المضروب في المرسوم 22 أيار القادم .

قد يكون ذلك حرص الحركتين الحاكمتين على عدم تضييع الوقت في قضايا مفصلية كان نقاشها في الماضي يستغرق وقتا طويلا ، ثم يصطدم بإحدى بوابات "الغول" ، فنقاش الشرطة يعني نقاش الاجهزة الامنية كلها وفي مقدمتها المخابرات العامة ، والتي تعني لفظيا بالتخابر والاستماع والتسميع ، والتي ليس بالضرورة ان تقدم خلاصاتها في بلادنا الا لصاحب البلاد والعباد ، وليس لوزير الداخلية او الدفاع او الامن الداخلي ، كذلك الامر بالنسبة للأمن الوقائي او الاستخبارات العسكرية او البحرية ، وهناك اليوم كما نعرف اوضاعا جوية تتعلق بالمسيّرات والطائرات الورقية المفخخة . ويدخل على الخط ايضا ، القضايا الامنية التي لها ارتباط مباشر بالعدو ، صحيح ان الضفة اوقفت العمل بكتائب شهداء الاقصى ، لكن في غزة هناك كتائب القسام ، التي لا أحد يعتقد ان بامكان اي جهاز في حماس بإمكانه تجاوزه او تجاهله ، بما في ذلك الانتخابات نفسها .

غداة الانتخابات ، وإذا ما قيض للقائمة المشتركة الافتراضية بين الحركتين الحاكمتين ان تفوز بغالبية مقاعد التشريعي ، سيقوم الرئيس بتكليف من تم الاتفاق على اسمه وشخصه بتأليف الحكومة ، ونفترض انه سيكون من حركة حماس في حال ان حماس نزلت عند عدم ترشيح احد اعضائها لمنصب الرئيس ، ربما سينتظرون شهرين موعد انتخاب الرئيس الجديد لتكليف رئيس الوزراء ، سيشكل الحكومة مناصفة في عدد الوزراء ، وبدون شك ستضاف حقائب جديدة تراعي الوضع المستجد ، ولكن سينظر الى ثقل الحقيبة ، فوزارة الخارجية مثلا ليست في ثقل وزارة العمل ، ووزارة التعليم ليست كوزارة السياحة ، ووزارة الصحة ليست كوزارة الاقتصاد ، ونأمل ان تعود وزارة الشهداء والاسرى والمحررين ومقاومة الاستيطان . لكن ماذا لو امتنعت اسرائيل عن منح رئيس الوزراء الحمساوي تصريحا الى الضفة كي يمارس صلاحياته ؟ سيعين نائبا له من فتح يسكن الضفة وينوب عن الغزاوي ، وكما كرست الشرطة الضفاوية لحفظ امن انتخابات الضفة والغزية لانتخابات غزة ، ستواصل اسرائيل تكريس عزل الضفة عن غزة و غزة عن الضفة ، أما القدس ، فستعلن منطقة الحرام الجديدة الممنوعة على الضفاوي والغزاوي على حد سواء .

قبل ألف سنة ، قال الفيلسوف العربي ابو حيان التوحيدي ، ولا أظنه كان يقصدنا : فإلى متى نعبد الاصنام ، الصنم وراء الصنم ، كأننا حمر او نعم (حمير وأنعام) ؟ الى متى نقول بافواهنا ما ليس في قلوبنا ؟ الى متى نبتلع السموم ونحن نظن ان الشفاء فيها ؟ الى متى نستظل بشجرة تقلص ظلها ؟؟؟؟.