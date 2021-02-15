"الإسلامي الفلسطيني" وجامعة الأزهر يوقعان اتفاقية لتقسيط الرسوم التعليمية

وطن: وقع البنك الإسلامي الفلسطيني وجامعة الأزهر اتفاقية لتقسيط الرسوم التعليمية الخاصة ببرامج البكالوريوس والدبلوم في الجامعة.

ووقع الاتفاقية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد التيان وعن البنك الإسلامي الفلسطيني مدير منطقة غزة عدنان الفليت، بحضور كوادر إدارية وأكاديمية من الجامعة وعدد من مدراء فروع ومكاتب البنك في غزة.

وتقضي الاتفاقية بتقسيط 100% من الرسوم التعليمية للفصل أو السنة الدراسية وبنفس السعر النقدي المعلن لدى الجامعة، لمدة تصل إلى 12 شهراً.

وقال الفليت إن برنامج تقسيط الرسوم التعليمية يهدف لمساعدة الطلاب على إكمال تعليمهم عبر تمكينهم من تقسيط الرسوم التعليمية بشكل ميسر وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأضاف: “نحرص وبشكل متواصل على إضافة المزيد من المؤسسات التعليمية لهذا البرنامج الذي يشمل كافة المراحل التعليمية وذلك لزيادة عدد المستفيدين منه، حيث بات يضم الآن أكثر من 20 مؤسسة تعليمية ما بين جامعات ومعاهد ومدارس".

من جانبه قال الأستاذ الدكتور أحمد التيان إن هذه الاتفاقية تأتي في وقت مهم نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها العائلات الفلسطينية والتي تنعكس سلباً على قدرتها على دفع الرسوم الدراسية لأبنائها في الجامعة، مقدماً الشكر للبنك الإسلامي الفلسطيني على دوره الريادي في إيجاد الحلول المصرفية الإسلامية التي تخدم المواطنين في مختلف المجالات ومن ضمنها تقسيط الرسوم التعليمية.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم المسيرة التعليمية، حيث أشاد الفليت بجهود جامعة الأزهر ودورها العريق في تخريج كوادر علمية كفؤة ومؤهلة.