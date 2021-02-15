الاحتلال يوقف البناء في ثلاثة منازل ببلدة الخضر جنوب بيت لحم

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف البناء بثلاثة منازل مأهولة ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأوضح الناشط أحمد صلاح ، أن الاحتلال أخطر بوقف البناء بثلاثة منازل تقع في منطقة أبو سود غرب البلدة، تعود للمواطنين علي سليم موسى ونجله خالد، ومساحة كل واحد 80 مترا مربعا، واسماعيل مصطفى موسى ومساحته 80 مترا.

وأضاف ان المنازل الثلاثة تعرضت للهدم من قبل اكثر من مرة، في اطار سياسة تهجير أصحاب الأرض لاطماع استيطانية.

"وفا"