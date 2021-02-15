"حضارة" تطلق لمشتركيها خدمة التسديد الإلكتروني مباشرة عبر تطبيق MyHadara

وطن: أعلنت شركة "حضارة" للاستثمار التكنولوجي وهي إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية عن إطلاقها خدمة "التسديد الإلكتروني" عبر تطبيق "MyHadara"، حيث تتيح لمشتركي شركة حضارة الاطلاع على تفاصيل فواتيرهم الصادرة والخاصة بخدمة الإنترنت والخدمات الأخرى وإمكانية تسديدها من خلال قنوات التسديد الإلكتروني ( محفظة Jawwal pay ، بطاقات الإئتمان الفيزا كارد والماستر كارد، و الإنترنت البنكي) .

وأوضح "يوسف الخطيب" مدير دائرة التسويق في شركة "حضارة" أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار حرص الشركة على توفير خدمات إلكترونية متطورة تتناسب مع احتياجات مشتركيها ومواكبة للتطور الرقمي العالمي حيث أن مشتركي "حضارة" يعتبرون دائمًا في مقدمة أولويات الشركة، بالإضافة إلى سعيها لتقديم سبل التواصل الآمن مع مشتركيها في ظل انتشار فيروس كورونا .

وعن شروط استخدام خدمة التسديد الإلكتروني لفواتير الإنترنت قال "الخطيب": "أنه على المشترك تثبيت تطبيقmyhadara والدخول إلى الحساب الخاص برقم اشتراكه، كما يشترط أن يتوفر لديه حساب في واحدة من قنوات التسديد التالية (محفظة Jawwl Pay ، VISA Card ، master card ، الإنترنت البنكي) .

موضحًا طريقة استخدام الخدمة حيث أنه بإمكان المشترك الاستفادة منها بعد تحميل تطبيق myhadara والدخول إلى حساب الهاتف الخاص باشتراك الإنترنت ومن ثم الدخول إلى أيقونة فواتيري واختيار خيار الدفع الذي يرغب التسديد من خلاله، حيث سيتمكن المشترك من تسديد فواتير الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان بأمان وضمن أعلى مستوى معايير الخصوصية.

وأشار الخطيب إلى أن "حضارة" تسعى دائمًا وتستمر في ايجاد الخيارات والبدائل بطرق متطورة مع المحافظة على أعلى مستوى جودة والارتقاء بخدماتها، إلى جانب ريادة التحول الرقمي وتمكين المجتمع من الاستمتاع بأسلوب حياة أكثر ذكاءً ومرونة من خلال تطويع التكنولوجيا الحديثة.

من الجدير ذكره أن خدمة التسديد الإلكتروني متاحة لجميع مشتركي حضارة و بإمكانهم وبكل سهولة الاطلاع على قيمة آخر 4 فواتير واختيار الفاتورة التي يرغب بتسديدها عبر تطبيق myhadara مباشرة، وللمزيد من التفاصيل عن الخدمة يمكن زيارة الموقع الإلكتروني ( https://www.hadara.ps/ ) .