حماس: تسارع اقتحامات الأقصى تطبيق لسياسة التهويد

وطن: قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الإثنين، إن تصاعد اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى، يهدف إلى تسريع فرض وقائع جديدة خطيرة، وتطبيق حقيقي لسياسة التهويد التي ترعاها حكومة الاحتلال.

وذكر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، أن "تزايد معدل اقتحامات الأقصى، ومشاركة مسؤولين في حكومة الاحتلال فيها، يعكس الاستهتار الكبير من المؤسسة الصهيونية بمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، وللمنظومة العربية على وجه الخصوص".

وشدد على أن تزايد المخاطر حول المسجد الأقصى وهويته، تتطلب استنفارًا شعبيًا ورسميًا لحماية المسجد، وشد الرحال إليه والرباط فيه، وعلى بواباته والاستبسال في حمايته والدفاع عنه.