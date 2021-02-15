غرفة تجارة رام الله والبيرة لـ وطن: غدا اعتصام للتجار في جميع محافظات الوطن احتجاجا على تجديد الحكومة لإجراءات الإغلاق

وطن: أعلن نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة محمد زيد النبالي، أنه سيتم غدا الثلاثاء تنفيذ اعتصام احتجاجي للتجار في جميع محافظات الوطن الساعة العاشرة والنصف صباحا، وذلك ردا على تجديد الحكومة للإجراءات المعمول بها لمواجهة تفشي كورونا اعتبارًا من يوم بعد غد الأربعاء.

ودعا النبالي عبر وطن التجار في جميع المحافظات للاعتصام في كافة ميادين المدن والمحافظات احتجاجا على هذا القرار الظالم والجائر بحقهم والذي كبدهم مخاسر كبيرة.

وأشار النبالي الى أن قرار الحكومة بإغلاق الليلي وإغلاق أيام الجمعة والسبت، قرار ظالم ومرفوض من كل التجار ومن كل القطاعات الاقتصادية والمطاعم والمقاهي والمنشآت، لافتا الى انه جرى التواصل مع رئاسة الوزراء أكثر من مرة وإرسال عدة كتب بتعديل قرار الإغلاق أو إلغاؤه ولكن لم تجدي نفعا وقد جددت الحكومة قرار الإغلاق الأمر الذي يكبدنا خسائر كبيرة.

واضاف "لم تتعامل الحكومة معنا بجدية، كما ان تمديد الوقت الزمني لساعات الاغلاق سبب اشكاليات كبيرة وازدحامات بالمدن، وأوقع اضرار كبيرة وخسائر فادحة في القطاع الاقتصادي".

وأضاف: بالأمس وجهت رسالة للحكومة بأنه يجب تعديل و تغيير القرارات ولكن اليوم لم تتجاوب الحكومة معنا، ولم تسمع ولم تصغِ لنا.

وتابع: أتمنى أن تصل الرسالة للحكومة غدا بعد الاعتصام، وأن لم يتم التجاوب معنا وإلغاء القرارات سيكون لنا حديث آخر بهذا الخصوص ولن نترك التجار وحدهم يعانون من الخسائر، في رده حول مدى التزام التجار بقرار الحكومة من عدمه