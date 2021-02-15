اشتية: طرأ تأخير على وصول كميات اللقاح المطلوبة لإطلاق عملية التطعيم

وطن: جدد مجلس الوزراء اليوم الاثنين إجراءات الحكومة المعمول بها في فلسطين لمواجهة تفشي فيروس كورونا اعتبارًا من يوم بعد غد الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمة له في مستهل جلسة الحكومة، ان مجلس الوزراء قرر تجديد إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا اعتبارًا من يوم الاربعاء.

ولفت اشتية الى ان تأخيرا طرأ على وصول كميات اللقاح المطلوبة لإطلاق عملية التطعيم، وبالتالي سيتم الإعلان عن موعد جديد للتطعيم حين استلام كميات اللقاح اللازمة.

وحث اشتية كل من لَم يسجلوا أسماءهم في سجل الناخبين حتى الآن إلى المسارعة في التسجيل ليتسنى لهم اختيار ممثليهم في الانتخابات المرتقبة.

ولفت اشتية الى انه أوعز إلى جهاز الدفاع المدني وقوى الأمن والبلديات وشركات الكهرباء بالاستعداد لمواجهة المنخفض الجوي.

وطالب اشتية من المواطنين الحذر من محاولات تزوير وخداع قد يلجأ لها بعض السماسرة، والحفاظ على أراضيهم وزراعتها كما كانوا دائما، مشيرا الى انه سوف يتم إدراج الصندوق القومي اليهودي الذي يبدو أنه سَينشَط في الضفة الغربية والقدس كإحدى أدوات الاستعمار الاستيطاني أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتقدم اشتية بالعزاء لذوي الكاتب والشاعر والأديب مريد البرغوثي، والى عائلتي الشهيدين بلال بواطنة وعزام عامر.