وفاتان و208 إصابات جديدة بكورونا في القدس

وطن: قال عضو "وحدة مكافحة كورونا" بالقدس المحتلة علي الجبريني إن المدينة سجلت حالتي وفاة و208 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال اليومين الأخيرين.

وأوضح الجبريني أن حالتي الوفاة سُجلت في البلدة القديمة ومخيم شعفاط، ليرتفع عدد الوفيات إلى 211 حالة منذ بداية الأزمة.

وذكر أن عدد الإصابات بلغ 208 إصابات، بينها 92 إصابة السبت و116 إصابة أمس الأحد، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المدينة إلى 1406 حالات، فيما سجلت 184 حالة شفاء خلال اليومين الماضيين.

وأضاف أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات وصل إلى 75 مريضًا.

وأشار الجبريني إلى وجود تحسن طفيف في عملية الإقبال على تلقي التطعيم في القدس، رغم أن النسبة لا زالت متدنية.

وأفاد بأن عدد المقدسيين الذين حصلوا على تطعيم "كورونا" بالجرعة الأولى بلغ ما يقارب 35 ألف مواطن، فيما حصل ما يقارب 16 ألف مواطن على الجرعة الثانية، ما يعني أن النسبة ضئيلة مقارنة بعدد السكان في المدينة.

وناشد الجبريني المواطنين بضرورة الالتزام دومًا بتعليمات الوقاية وفي مقدمتها ارتداء الكمامات حتى الذين تلقوا التطعيم، كما الحرص على التباعد الاجتماعي ومواصلة التعقيم والنظافة.