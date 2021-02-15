الاحتلال يشن عدواناً على ريف دمشق والدفاعات الجوية السورية تتصدى له

وطن: تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم، لعدوان جوي في سماء الريف الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي أن جيش الاحتلال شن عدوانا بعدة صواريخ على ريف دمشق الجنوبي الغربي، في محاولة لاستهداف مواقع عسكرية سورية، حث تصدت الدفاعات الجوية السورية لها وإسقطت معظمها".

وقال سكان يعيشون غرب العاصمة السورية إن عدة انفجارات عنيفة هزت المنطقة جراء العدوان الذي تركز على جنوب العاصمة وشمالها الغربي، وأكدوا أن نيران الانفجارات شوهدت في المنطقة التي تعرّضت للقصف.

ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه على الريف الجنوبي للعاصمة السورية خلال الشهر الجاري، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء الأربعاء 3 فبراير/شباط الجاري، لعدوان مماثل استهدف أحد المناطق العسكرية جنوب دمشق.

المصدر: (سبوتنيك) (التلفزيون السوري الرسمي)