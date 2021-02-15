اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، عدة شبان في بلاطة البلد شرقي نابلس وقباطية قضاء جنين وسردا ودير نظام برام الله والرام بضواحي القدس.

واقتحمت اليات الاحتلال قرية بلاطة البلد واعتقلت الشاب حاتم موهوب دويكات .

وفي رام الله اعتقلت قصي بزار من سردا وابي صالح ذيب الصوفي من دير نظام .و في بلدة الرام اعتقلت الشاب وسام رائد الحتاوي من منزله وتكسير محتوياته ، علما أن الشاب مصاب سابقا في عينه.

وفي قباطيه اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مازن سيطان ابو الرب.

واندلعت الليلة مواجهاتٍ وسط قرية رأس كركر غرب رام الله واطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز.

