الرجوب: مرسوم رئاسي قريبا بإغلاق ملف الاعتقالات السياسية.. وموضوع الإنتخابات الرئاسية لم يناقش حتى الآن

رام الله-وطن: قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب إن الرئيس محمود عباس سيصدر خلال أيام مرسوما رئاسيا بإغلاق ملف الاعتقالات السياسية.

وأضاف الرجوب خلال حديثه للتلفزيون الرسمي، مساء الأحد، أن المرسوم يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفيما يخص ملف المصالحة والانتخابات، أوضح الرجوب أنّ "أعضاء من مركزية فتح لديهم تحفظات على مسار المصالحة والانتخابات بشكلها الحالي، وطالبوا بإنهاء الانقسام أولًا"،

ثم استدرك: "لكننا سنسير بالمصالحة والشراكة الوطنية معاً".

وأشار الرجوب إلى أن عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة لم يحضر اجتماع اللجنة المركزية بالأمس؛ لأن لديه مسحة عتاب، ولكنه ملتزم بكل ما يصدر عن فتح، والمركزية موحدة على قلب رجل واحد.

وفيما يتعلق بالموقف من عضو اللجنة المركزية للحركة، الأسير مروان البرغوثي، قال: "الأخ البرغوثي ملتزم كما نحن بوحدة الحركة وموضوع الإنتخابات الرئاسية لم يناقش حتى الآن ولن يناقش قبل الإنتخابات التشريعية".