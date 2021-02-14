الإمارات تعيّن أول سفير لها في تل أبيب

وطن: عيّنت الإمارات، اليوم، الأحد، مدير مكتب وزير الخارجيّة، محمد محمود آل خاجة، سفيرًا لها في دولة الاحتلال، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسميّة.

وأدّى آل خاجة اليمين القانونية أمام رئيس الوزراء الإماراتي، محمّد بن راشد آل مكتوم

وشارك آل خاجة في جولات دبلوماسيّة إماراتيّة، آخرها قبل أسبوعين في اجتماع مع الملك المغربي.

والشهر الماضي، افتتحت إدولة الاحتلال رسميًا سفارة لها في أبو ظبي، عاصمة الإمارات، بينما صادقت الحكومة الإماراتيّة، رسميًا، على فتح سفارة لها في تل أبيب.

ومن المقرّر أن تعمل سفارةالاحتلال في أبو ظبي من مبنى مؤقّت، على أن "تجد لاحقًا مبنى دائمًا".

ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي وقعت دولة اتفاقي تطبيع مع الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وهو القرار الذي لاقى غضبا فلسطينيا وعربيًا واسعا.