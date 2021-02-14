أصحاب المنشآت السياحية يصرخون أمام كنيسة المهد .. إلى متى؟

وطن: نظم ممثلون عن مؤسسات القطاع السياحي الفلسطينية، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم؛ للمطالبة بنتفيذ مطالبهم جراء تضررهم من توقف السياحة الوافدة إلى فلسطين اثر تفشي فيروس كورونا.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتاتٍ كتب عليها: "كنا سفراء الوطن وأصبحنا فقراء الوطن"، وأخرى تساءلوا عبرها: "أين ذهب الدعم الموجّه للقطاع السياحي؟".

ووجه المشاركون في الوقفة مطالبهم للحكومة بمراعاة ظروفهم العصيبة جراء ما يمر به القطاع السياحي حاليا، مطالبين بالعمل على ايجاد برامج لاعادة انعاش القطاع السياحي واعادة الموظفين الى عملهم وبرامج لتحفيز السياحة الداخلية التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد السياحي.

وطالبت المؤسسات خلال الوقفة ادراج العاملين في القطاع السياحي ضمن قوائم العمال المتضررين من جائحة كورونا، والعمل على ايجاد برنامج يضمن كرامة عمال وموظفي القطاع السياحي.

كما اكدوا على إلزام وزارة المالية بإعفاء كافة الشركات، والأفراد المسجلين كأصحاب أو مالكين أو مزاولين لأي من الحرف أو الصناعات السياحية المرخصة من الوزارة من كافة الرسوم الحكومية وجميع المستحقات التي دفعت وتدفع إلى وزارة المالية عن الأعوام 2020- 2021.

بالاضافة الى إلزام الهيئات المحلية بإعفاء كافة الشركات أو الافراد المسجلين كأصحاب، أو مالكين، أو مزاولين لأي من الحرف، أو الصناعات السياحية من رسوم المعارف والنفايات.

واضافوا "إلزام وزارة المالية بتنفيذ البند رقم 3 من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2021 لدعم القطاع السياحي، والمتعلق بدفع كافة مستحقات الاسترجاع الضريبي. والزام وزارة المالية بدفع كامل مستحقات القطاع السياحي".

وطالبوا سلطة النقد بإلزام كافة البنوك عدم تحصيل أية فوائد عقدية أو تراكمية، أو نفقات إدارية على أصحاب الحرف والصناعات السياحية نتيجة إعادة أو تمديد مدة جدولة سداد القروض المتعلقة بمالكين أو أصحاب الحرف والصناعات السياحية، والمنشآت السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار، وذلك منذ إعلان حالة الطوارئ في فلسطين ولمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإعلان قابلة للتمديد نتيجة القوة القاهرة و/أو الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع السياحي إلى حين عودة الحركة السياحية إلى طبيعتها قبل بدء الجائحة.

واكدت المؤسسات على اللجنة التوجيهية العليا لإنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا بالعمل على تأمين منح من الجهات التمويلية وقروض ميسرة بكفالة الحكومة للمنشآت السياحية المرخصة حتى تتمكن من إعادة التشغيل وتسديد الديون المستحقة عليها للبنوك بناء على البند رقم 4 من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2021 لدعم القطاع السياحي.

وطالبت الحكومة البدء بإعداد الخطط من اجل اعادة فتح المنشات السياحية وتطبيق البروتوكولات الخاصة بالسياحة وترويج فلسطين كمقصد سياحي امن استعدادا لعودة السياحة حال فتح الحدود.

واكدت ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فإننا نتمنى على الحكومة مراجعة قراراتها والاستجابة لمطالبنا، حتى نتمكن معا من تجاوز هذه المحنة، كما تجاوزنا كافة المحن والشدائد التي مر بها شعبنا وقضيتنا.