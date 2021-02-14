الموت يغيب صاحب "رأيت رام الله"

وطن: غيب الموت مساء الأحد، الشاعر والأديب الفلسطيني مريد البرغوثي، عن عمر ناهز 77 عاماً.

ولد البرغوثي في رام الله يوم 8 يوليو 1944، تلقى تعليمه في مدرسة رام الله الثانوية، وسافر إلى مصر في عام 1963، حيث التحق بجامعة القاهرة وتخرج في قسم اللغة الإنجليزية عام 1967م.

و أبرز رواياته "رأيت رام الله" حيث لم يتمكن من العودة إلى مدينته رام الله إلا بعد ذلك بثلاثين عاماً من التنقل بين المنافي العربية والأوروبية، وهي التجربة التي صاغها في سيرته الروائية تلك.

و لمريد البرغوثي 12 ديواناً شعرياً، وكتابان، هما "رأيت رام الله" و "وُلِدْتُ هُناك، وُلِدْتُ هُنا".

والراحل هو زوج الروائية المصرية الراحلة رضوى عاشور، ووالد الشاعر تميم البرغوثي، صاحب قصيدة "في القدس".

وحصل مريد البرغوثي على جائزة فلسطين في الشعر العام 2000، وترجمت أشعاره إلى عدة لغات وحاز كتابه النثري "رأيت رام الله" على جائزة نجيب محفوظ للآداب فور ظهوره وصدر حتى الآن في 6 طبعات عربية، وصدر باللغة الإنجليزية بترجمة لأهداف سويف، ومقدمة لإدوارد سعيد في ثلاث طبعات عن دار النشر بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ثم عن دار راندوم هاوس في نيويورك، ثم عن دار بلومزبري في لندن. ثم ترجم إلى لغات عديدة.

وشارك في عدد كبير من اللقاءات الشعرية ومعارض الكتاب الكبرى في العالم، وقدم محاضرات عن الشعر الفلسطيني والعربي في جامعات القاهرة، وفاس وأكسفورد، ومانشستر، وأوسلو، ومدريد وغيرها. وتم اختياره رئيسا للجنة التحكيم لجائزة الرواية العربية لعام 2015.