الاتحاد الأوروبي يعلّق على الاتفاق الدوليّ لتزويد محطة الطاقة في غزة بالغاز "الإسرائيلي"

وطن: قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إنه يناقش المشروع الذي سيوفّر البنية التحتية المطلوبة في الجانب الفلسطيني لتوصيل الغاز إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، مع السلطة الفلسطينية وقطر و"إسرائيل".

وأوضح الاتحاد الأوروبي عبر ممثليته في القدس المحتلة، في بيان وصل وطن، إن الفِرق الفنية تعمل على تفاصيل هذا المشروع الذي سيقدم الاتحاد الأوروبي له مساهمة أولية بقيمة 5 ملايين يورو إذا تم استيفاء شروط معينة.

وأكد الاتحاد أنه سيتم الإعلان عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا المشروع بمجرد توقيع الاتفاقية مع السلطة الفلسطينية.

وأُعلن اليوم عن توصّل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر، إلى إتفاق دوليّ يقضي بتوريد الغاز "الإسرائيلي" إلى غزة.

وبحسب تقرير نشره موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فقد "تمكنت الأطراف المذكورة من التوصل إلى توقيع اتفاق، يوم الأحد، بشأن تركيب نظام إمداد محطة توليد الكهرباء في غزة بالغاز من إسرائيل".

وبحسب التقرير فإنّ "المفاوضات بشأن هذه المسألة، استمرت عدة سنوات، ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى تحسن كبير في اقتصاد الكهرباء المتداعي في قطاع غزة". ونوّهت الصحيفة العبرية في تقريرها إلى أنّ "هذا الإجراء يحتاج موافقة القيادة السياسية في إسرائيل".

وجاء في تصريح نقلته "يديعوت أحرونوت" عن وزير الطاقة في دولة الاحتلال، يوفال شتاينتس، أنّ "الاتفاق الدولي لتوريد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، تم بالتنسيق الكامل معنا". وأضاف شتاينتس أن "تدفق الغاز الطبيعي إلى قطاع غزة سيقلل من تلوث الهواء في المنطقة، ويساعد السكان في غزة والمنطقة المحيطة، وجعلهم يتنفسون هواء أنظف وصحيا"، كما قال.