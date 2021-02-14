غزو اقتصادي واستمرار لعملية الضم.. الاحتلال يتجه للاستحواذ على هواء الضفة عبر شبكة الجيل الرابع

رام الله-وطن: في خطوة موازية لاحتلال الأرض والاستيطان، يخطط الاحتلال أيضاً للاستحواذ على هواء الضفة الغربية، بقرار أصدره وزير الاتصالات "الإسرائيلي" المؤقت بيني غانتس اليوم الأحد، يُلزم شركات الاتصالات الخلوية "الإسرائيلية" بتوسيع تغطيتها لشبكة الجيل الرابع في أراضي الضفة الغربية ليصل من 75% إلى 95%، خدمةً للمستوطنين، وتكريساً لبقائهم.

تأتي خطورة قرار غانتس، بأعباده الاقتصادية والسياسية، وتوقيته؛ بعد التفاؤل الفلسطيني الرسمي بخسارة ترامب وفشل خطته التصفوية "صفقة القرن" القائمة على الضم، وتولّي إدارة بايدن، التي استقبلتها حكومة نتنياهو ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية. ومؤخراً بقرار لاستيطان الهواء الفلسطيني من خلال خدمة الجيل الرابع، بما يؤكد أيضاً، أن الاحتلال ما زال ينظر إلى الضفة الغربية، باعتبارها سلّة عائدات، عبر مصادرة الأراضي الزراعية والاستيلاء على المياه، أو عبر الاستثمار، بضخ منتجاته في السوق الفلسطينية، بضربة اقتصادية للمنتج الوطني، لا تقل خطورة عن العسكرية، بحيث يفقد الفلسطيني من خلالها مقدرته على الإنتاج والبقاء وإثبات الذات.

وفي تعليقه على قرار الاحتلال، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، إن القرار يسمح باجتياح الشركات الإسرائيلية للسوق الفلسطينية، وشرعنة الاستيطان، وما يتبعه من انتهاك لقطاع الاتصالات والإنترنت الفلسطينية، وغيرها من القطاعات الاقتصادية المهمة.

وأضاف العكر لـوطن: نحن نأمل من الجهات الدولية مساندة الشعب الفلسطيني، في مطالبته بالجيل الرابع والخامس.

مشدداً على ضرورة قيام الجهات الدولية بمساعدة فلسطين في الحصول على حقها من الترددات في الجيل الرابع والخامس، وما يتبتعها من أجيال تكنولوجية جديدة في المستقبل.

موضحاً أن شركة "جوال" لديها 3 مليون مشترك، وهي لا تقل في عدد المشتكرين عن الشركات الإسرائيلية، مردفاً: "للأسف نحن نستخدم تكنولوجيا متأخرة عن التي لدى الإسرائيليين، ما يحرمنا من إعطاء مشتركينا نفس الميزات، ما يضعف من تنافسيتنا في أسواقنا".

ووصف العكر قرار الاحتلال، بأنه "احتلال للهواء الفلسطيني، وخطوة موازية للاحتلال والاستيطان على الأرض".

وكان وزير الاتصالات في دولة الاحتلال، بيني غانتس، قرر أن تغطي شركات الاتصالات الخليوية الإسرائيلية كامل الضفة الغربية عبر الجيل الرابع، خلال عامين، وأي شركة تتخلف عن تنفيذ القرار في الوقت المحدد ستعرض نفسها لمخالفات مالية وفقدان ترخيص مزاولة نشاطها.

وبحسب ما أوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الأحد، فإن وزارة الاتصالات "الإسرائيلية" ستسمح للشركات الخلوية الإسرائيلية تشغيل 60 هوائي تقوية في أرجاء الضفة بشكل مشترك، من أجل ضمان تغطية كاملة في جميع الضفة.

خبير اقتصادي: القرار يُعطي شركات الاحتلال حصة للكسب من السوق الفلسطينية

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أن قيام شركات الاحتلال بالاستحواذ على هواء الضفة، له علاقة بالمخططات التوسعية الإسرائيلية، وتعبير عن توجه الاحتلال للاحتفاظ بالبؤر الاستيطانية، بل وتوسيعها، وفي ذات الوقت دعم شركات الاحتلال، انطلاقاً من إمكانياتها المتقدّمة.

مؤكداً ان دعم الاحتلال لشركاته، يحدث في الوقت الذي تعاني فيه الشركات الفلسطينية اقتصادياً، بما يفقدها جزء مهم من سوقها.

وأوضح عبد الكريم لـوطن، أنّ القرار يفضح نية الاحتلال، بإبقاء السيطرة على الفضاء والحدود والمعابر والهواء، وانتهاك لفكرة الدولة الفلسطينية.

وعن الأبعاد الاقتصادية، قال عبد الكريم، إن القرار محاولة لإعطاء شركات الاحتلال حصة للكسب والتربّح من السوق الفلسطينية، لأن سوق الاحتلال محدودة، وتعزيز عملها في الضفة، هو لاستغلال سوق جديدة.

الصالحي: القرار جزء من عملية الضم

أما أمين عام حزب الشعب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، فقال إن القرار يبيّن أن الاحتلال لا يعترف بأي اتفاقيات مع الفلسطينيين، ويمارس كل الإجراءات وفقاً لهذا المفهوم.

وأكد الصالحي لـوطن، أن القرار غانتس هو جزء من عملية "الضم".

وقال الصالحي: القرار يثبت أن أولوية القضية الفلسطينية هي قضية التحرر بالأساس، وليست قضية مساعدات وترتيبات داخلية، وها ما يجب إفهامه للعالم.

وزير الاتصالات الأسبق: الضرائب الفلسطينية هي الخاسر الأكبر

في قراءته لأبعاد القرار، قال وزير الاتصالات الأسبق، مشهور أبو دقة، إن شركات الاتصالات في داخل الاحتلال أرباحها قليلة، والجيل الرابع فيها لا يغطّي سوى 75%، وقرار لرفعه، جاء بموجب صلاحيات دولة الاحتلال وفق التراخيص الممنوحة للشركات.

وأوضح أبو دقة لـوطن، أن هذه محاولة من شركات الاحتلال لغزو السوق الفلسطينية، والخاسر الأكبر هي الضرائب الفلسطينية والمواطن الفلسطيني.

خبير قانوني: اعتداء على ثروات الفلسطينيين

أما الخبير القانوني عصام العاروري، فأكد أن قرار غانتس غير قانوني، كوْن الأجواء فوق الأراضي المحتلة تعتبر هي الأخرى محتلة، وجزء من ثروات الشعب الفلسطيني، والاستحواذ عليها من قبل الاحتلال، هو اعتداء على ثروات الفلسطينيين.

وفي سؤاله عن الأوراق التي يمكن أن يستخدمها الفلسطينيين لمواجهة القرار، قال العاروري لـوطن، إن اتفاق أوسلو والاتفاقيات الاقتصادية، جعلت من الأوراق التي بيد الفلسطينيين محدودة.

داعياً للمضي قدماً في التحرر من هذه الاتفاقيات، التي تكبّل الفلسطينيين، وفي ذات الوقت لا تكلّف الاحتلال شيئاً!