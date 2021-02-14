هنيّة يدعو قطر للمشاركة في الرقابة على الانتخابات

وطن: دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الأحد، قطر إلى المشاركة في "عملية الرقابة على الانتخابات الفلسطينية".

جاء ذلك في رسالة بعثها "هنية"، إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق بيان صدر عن الحركة.

وقال هنية: " ندعو قطر للمشاركة في الرقابة على الانتخابات، والعمل مع المجتمع الدولي لاحترام نتائجها، وعدم تكرار موقف ما بعد انتخابات عام 2006".

كما دعا قطر إلى "ضمان إجراء الانتخابات في مواعيدها المُحددة، وضمان نزاهتها وحريتها في الضفة والقطاع".

وطلب هنية، من قطر عبر علاقتها بالمجتمع الدولي بـ" الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لعدم عرقلة إجراء الانتخابات، أو التدخل خاصة في القدس المحتلة".

وخلال الرسالة، وضع هنية، أمير قطر في صورة "التفاصيل المتعلّقة بنتائج حوار القاهرة، كون بلاده من الدول الضامنة للاتفاق إلى جانب مصر وتركيا وروسيا"، وفق البيان.

وجدد هنية تأكيد حركته على "مضيّها قدما في مسار المصالحة عبر إجراء الانتخابات العامة بمراحلها الثلاث".