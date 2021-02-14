دائرة رام الله الانتخابية تشارك في لقاء توعوي بالانتخابات لطاقم الإدارة المالية العسكرية في رام الله

وطن: شاركت دائرة رام الله الانتخابية في لجنة الانتخابات المركزية في لقاء توعوي بالتسجيل للانتخابات العامة لنحو عشرين من موظفي الإدارة المالية العسكرية في رام الله اليوم.

وجاء اللقاء بتنسيق من وزارة شؤون المرأة التي تتعاون مع مكتب الدائرة ضمن خطتها لتعزيز الديمقراطية والحث على الانتخابات في المجتمع الفلسطيني مستهدفة الفئات العمرية المختلفة التي يحق لها التسجيل والانتخاب.

وتحدث ممثل دائرة رام الله عن أهمية التسجيل، وضرورة الاسراع في ادراج اسماء الناخبين في سجل الانتخابات قبل نهاية يوم السادس عشر من الشهر الجاري لضمان حقهم في الترشح والاقتراع.

يذكر أن مكتب دائرةر ام الله نظم عدة ورش في قرى المحافظة لزيادة الوعي الانتخابي، والحث على التسجيل ضمن الخطة العامة للجنة الانتخابات المركزية في نشر التوعية بالتسجيل.