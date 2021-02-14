اشتية: القدس وتعزيز صمود أهلها يشكل أولوية لدى الحكومة

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "القدس وتعزيز صمود أهلها يشكل أولوية لدى الحكومة".

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من فعاليات منطقة جنوب شرق القدس.

واطلع اشتية على أهم احتياجات المنطقة والتحديات التي تواجه المواطنين نتيجة استهداف الاحتلال لأراضيهم لصالح المخططات الاستيطانية.

وقال رئيس الوزراء "حريصون على تلبية كافة احتياجات المنطقة، لا سيما على صعيد المشاريع التنموية، والقطاع الصحي، خاصة من خلال تعزيز عمل مستوصف جمعية المقاصد الخيرية الذي يخدم المنطقة".

ووجه اشتية التحية لأهلنا المقدسيين في تلك المناطق، على صمودهم وحمايتهم لأرضهم، معتبرا أنهم يشكلون خط المواجهة الأول أمام مخططات التوسع الاستيطاني.