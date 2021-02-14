"الاقتصاد": فتح طلبات استيراد الاسمنت ضمن القوائم السلعية

وطن: أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالأسمنت ضمن القوائم السلعية A1 وA2 لعام 2021.

ودعت الوزارة في بيان صحفي، الراغبين في الاستيراد مراجعة الادارة العامة للتجارة في مقر الوزارة، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.

ونوهت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الاثنين الموافق 22/2/2021.

ولمعرفة تفاصيل الاجراءات برجاء مراجعة موقع الوزارة www.mne.gov.ps.