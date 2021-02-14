نابلس: 5 سنوات أشغال شاقة على مدانين بالسرقة

وطن: أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي أمجد عرفات، حكمًا بإدانة المتهم الأول (ر،ح) والمتهم الثاني (ح، ش) عن تهمة السرقة خلافًا لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.

وأوضح مكتب المدعي العام، ان هذا الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة.