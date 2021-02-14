شركة PalPay توقع اتفاقية لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية لشركة شركة فيتاس فلسطين للاقراض والخدمات المالية

وطن: وقعت شركة PalPay، الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني في فلسطين إتفاقية مع شركة فيتاس فلسطين للاقراض والخدمات المالية لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية "بال باي محفظتي".

وجرى توقيع الإتفاقية في مقر شركة PalPay في محافظة رام الله مؤخراً بحضور كل من معاوية القواسمي، الرئيس التنفيذي لشركة PalPay، و علاء سيسالم، الرئيس التنفيذي لشركة فيتاس فلسطين وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة PalPay بمنح شركة فيتاس فلسطين للاقراض والخدمات المالية منظومة دفع متكاملة من خلال تطبيق "بال باي محفظتي" على أجهزة الهواتف الذكية والذي يحتوي على مجموعة من خدمات الدفع الإلكترونية لجميع مستفيدي "فيتاس" دون الحاجة الى فتح حساب بنكي، والتي كانت في السابق حصرية للأفراد الذين لديهم حسابات بنكية.

وستمكن "محفظة بال باي" مستخدميها ومستفيدي "فيتاس فلسطين" من استخدام التمويلات التي يحصلوا عليها من "فيتاس" عبر المحفظة الإلكترونية، كما يمكنهم التسوق وشراء احتياجاتهم من المتاجر عبر التطبيق المعتمد على الهواتف الذكية، وتنفيذ عمليات تحويل مبالغ مالية من شخص إلى آخر باستخدام أجهزة الموبايل، ودفع فواتيرهم المختلفة، وشحن أرصدة الهواتف النقالة، وتسديد أقساط القروض المستحقة عليهم لفيتاس ودفع أقساط الجامعات والمدارس وشراء الإشتراكات المختلفة، وكذلك عمليات الدفع للتجار والسحب النقدي من المحفظة لدى الوكلاء المعتمدين، بالإضافة الى الخدمات التي يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. كما يمكن شحن المحقظة المالية من خلال نقاط البيع المنتشرة في جميع محافظات الوطن.

من ناحيته، عبر معاوية القواسمي عن فخره بتوالي الإنجازات التي حققتها بال باي منذ بداية العام عبر شراكاتها مع المؤسسات والشركات التي اختارت مواكبة آخر ما توصلت اليه التطورات والبرامج الخاصة في عالم الدفع الإلكتروني، مشيراً أن عدد شركاء PalPay سيصل حتى نهاية العام ما حوالي 200 مؤسسة وشركة ومقدم خدمات يقدمون خدماتهم لما يزيد عن مليوني مواطن فلسطيني، بالإضافة الى شبكتها من نقاط البيع الإلكترونية، والتي وصلت الى حوالي 7000 نقطة بيع. وأكد القواسمي على أن المحفظة الإلكترونية ستضيف خدمات جديدة ونوعية تستهدف المواطنين غير البنكيين وتمكنهم من إجراء عمليات مالية إلكترونية كانت متاحة سابقاً وحصراً فقط لمن لديه حساب بنكي.

ومن جانبه أكد علاء سيسالم ان الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين تمثل نقلة نوعية سيكون لها أثر ايجابي على معتمدي PalPay وعملاء الشركة، بحيث ستكون خدمة المواطن سريعة وآمنة. كما اوضح سيسالم بان هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف الى تحقيق مزيد من الشمول المالي في فلسطين اضافة الى التركيز على توعية المواطن بأهمية اعتماد الخدمات المالية الالكترونية مما سيساعد بتنفيذ معاملاتهم المالية بجهد وتكلفة أقل وفي أي وقت، اضافة الى اتاحة الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع، لا سيما الذين لا يملكون حسابات بنكية، والرياديين، وأصحاب المشاريع الصغيرة.

