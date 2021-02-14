"الصحة": تسجيل 3 حالات وفاة و 804 اصابات في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د.مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة و 804 اصابات في الضفة وغزة.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية ( رام الله 1، الخليل 1)، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل (131)، ضواحي القدس (46)، جنين (64)، قلقيلية (20)، سلفيت (62)، بيت لحم (82)، نابلس (78)، طولكرم (43)، أريحا والأغوار (12)، رام الله والبيرة (188)، طوباس (2)"، قطاع غزة (74).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل (43)، ضواحي القدس (0)، جنين (19)، قلقيلية (7)، سلفيت (27)، بيت لحم (94)، نابلس (7)، طولكرم (14)، أريحا والأغوار (6)، رام الله والبيرة (94)، طوباس (11)"، قطاع غزة (200).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 60 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.