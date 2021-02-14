الاحتلال يمدد اعتقال الاسير مهند أبو غوش للمرة الثانية ولمدة 8 أيام

وطن: مددت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، للمرة الثانية اعتقال الناشط مهند أبو غوش لمدة 8 أيام.

وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، في تصريح مقتضب، أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال أبو غوش من مدينة حيفا لمدة 8 أيام.

واعتقل أبو غوش في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، من قبل الشرطة وعناصر المخابرات "الإسرائيلية" من بيته فجراً، وذلك ضمن سلسلة الملاحقات للناشطين الفلسطينيين، ومددت محكمة الاحتلال اعتقاله أسبوعاً تحت التحقيق بتهم تتعلق بالتواصل مع أصدقاء في العالم العربي.