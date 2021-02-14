لجنة الانتخابات: تسجيل الناخبين ميدانيا متواصل والنسبة تزيد على 88%

وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن عدد المسجلين للانتخابات الفلسطينية 2021، بلغ 2.48 مليون مواطن ومواطنة حتى صباح اليوم الأحد، يشكلون ما نسبته 88.3% من أصحاب حق التسجيل؛ وفق إحصائيات جهاز الإحصاء المركزي.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي، أن طواقم التسجيل المتنقلة أضافت نحو 25 ألف مواطن ومواطن للسجل الانتخابي، إضافة إلى 250 ألفا سجلوا ذاتيا من خلال موقع اللجنة الإلكتروني، إضافة إلى 850 مسجلين بشكل ورقي في مكاتب المناطق الانتخابية.

وبينت لجنة الانتخابات أن أولى مراحل العملية الانتخابية؛ المتمثلة في تسجيل الناخبين انطلقت يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى الثلاثاء المقبل 16 شباط الجاري، وخلالها يعمل 300 فريق تسجيل ميداني في جميع المحافظات إلى جانب مراكز الاستعلام والتسجيل البالغ عددها 80 مركزا افتتحتها اللجنة في جميع المناطق الانتخابية، بالإضافة إلى استمرار التسجيل الإلكتروني من خلال موقع اللجنة (www.elections.ps).

وأكدت اللجنة أن عملية التسجيل الحالية تشمل الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأنه لن يعاد فتح باب التسجيل مجددا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 تموز المقبل، مشددة على أن التسجيل شرط أساسي للسماح بالمشاركة في الانتخابات ترشحا واقتراعا.