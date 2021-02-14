أجواء مستقرة ودافئة حتى الثلاثاء

رام الله- وطن: يستمر الجو اليوم الاحد، صافياً بوجه عام و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة و يبقى الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا إلى بارد ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو دافئا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية الى معتدل في بقية المناطق ، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو صافيا الى غائم جزئي و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق خلال ساعات النهار ، وخلال ساعات الليل يتوقع ان تتاثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ حيث يصبح الجو غائما وعاصفا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ،والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء وليلا الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والاربعاء، يتعمق تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ حيث يستمر الجو غائما وعاصفا وشديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.