أهالي الجولان السوري المحتل: مستمرون بالتصدي لكل ممارسات الاحتلال حتى التحرير

وطن: أكد أهالي الجولان السوري المحتل، مساء اليوم السبت، استمرارهم بالتصدي لكل ممارسات الاحتلال في الجولان المحتل حتى تحريره، معلنين تمسكهم بهويتهم الوطنية العربية السورية.

وشدد أهالي الجولان في بيان لهم، على استمرارهم بالمقاومة والنضال للتصدي لكل مخططات كيان الاحتلال والوقوف مع الجيش العربي السوري حتى تحرير كامل تراب الجولان المحتل.

وأضافوا "بمناسبة الذكرى الـ39 للإضراب التاريخي والبطولي الذي سطره أهالي الجولان السوري المحتل في العام 1982 ضد قرار الضم المشؤوم نتوجه بالتحية لجيل الآباء الذي أخذ هذا القرار التاريخي والجريء بالتصدي لكل مخططات الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها قرار الضم الباطل ونعاهد شعبنا العربي السوري وجيشنا وقيادتنا بأننا سنبقى الأوفياء للإرث النضالي والبطولي لجيل الآباء الأوفياء لوطننا".

وتابعوا "إننا في الجولان العربي السوري المحتل نستلهم من ذكرى الرابع عشر من شباط الإرادة والعزم والتصميم على التصدي لكل مخططات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومتها وإحباطها وفي مقدمتها المخطط التدميري الاستيطاني المتمثل بإقامة المراوح العملاقة".

والجدير بالذكر أن أهالي الجولان المحتل نفذوا في الـ14 من شباط عام 1982 إضراباً استمر 6 أشهر رفضاً لقرار الضم المشؤوم ما أدى إلى شلل كامل في مختلف مناطق الجولان المحتل وخرجوا بمظاهرات عارمة استطاعوا من خلالها فرض إرادتهم الرافضة بشكل قاطع للقرار العنصري.