بسبب مشاركة نائب "إسرائيلي".. الجزائر تنسحب من اجتماع برلمان البحر المتوسط

وطن: انسحب الوفد البرلماني الجزائري المشارك في فعاليات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من محاضرة برلمانية، بسبب مشاركة نائب "إسرائيلي" فيه.

وقام المشاركون الجزائريون، وهم 3 نواب، من بينهم عمار موسي الذي كان محاضرا، ونائبان آخران، بإرسال تقارير، للانسحاب من الفقرة الثانية للشبكة البرلمانية لمنظمة “أو سي دي”، والتي بحثت عودة النشاط الاقتصادي بعد أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد الاطلاع على برنامج المحاضرات، حيث شمل الانسحاب الفقرة الثانية الخاصة بعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، والإجراءات التي ستليها، التي حضرها ميكي ليفلي، كعضو في كنيست الاحتلال، ما دفع النواب الجزائريين المشاركين للانسحاب، بناء على رسالة تلقوها من المجلس الشعبي الوطني الجزائري، دعاهم إلى الانسحاب من المحاضرة.

وثمنت الفصائل الفلسطينية، السبت، انسحاب وفد برلماني جزائري، من اجتماع دولي، بسبب مشاركة نائب "إسرائيلي" فيه.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس "نثمن انسحاب وفد برلماني جزائري، من اجتماع الشبكة البرلمانية الدولية، بسبب مشاركة نائب إسرائيلي فيه”.

وأضاف: “هذا الموقف يعبر عن الإجماع الشعبي العربي الرافض للتطبيع مع الاحتلال".

فيما قال نافذ عزّام، عضو المكتب السياسي “للجهاد الإسلامي”، في بيان، “عوّدتنا الجزائر شعبا وقيادة على هذه المواقف المبدئية والأصيلة”.

وأضاف أن “التصدّي للتطبيع بكافة أشكاله، واجبٌ أخلاقي وديني وعروبي، ولعل الجزائر تُمثل بوضوح شديد هذا الموقف الحر الراسخ”.

واعتبر عزّام هذا الموقف أنه “إدراك من الجزائر للمسؤولية تجاه فلسطين والانتصار لقضيتها”.

من جهتها، أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بانسحاب الوفد البرلماني الجزائري، المشارك في فعاليات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، من فعالية برلمانية بسبب مشاركة وفد صهيوني فيها، مؤكدةً أنّ هذه الخطوة ليست غريبة عن الجزائر مهد الثوار والأحرار شعبًا وقيادةً فهي كما كانت وستبقى حصنًا منيعًا أمام كل حملات التطبيع ومتراسًا في وجه كل من يحاول تغييب القضية الفلسطينية.

وأضافت الجبهة أن جزائر الشهداء والتي تعرف جيدًا معنى المستعمر والتضحية والفداء والدعم الدائم للقضية الفلسطينية لن تستطيع أن تدفعها كل أمواج التطبيع الهادرة في المحيط للرسو في ميناء الذل والمهانة وستبقى شامخة أبية بدماء الشهداء الأبرار.

ومطلع العام الجاري قدم نواب جزائريون، مشروع قانون لتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال إلى رئاسة البرلمان، تضمن بنودا تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع تل أبيب، ولم يحسم بعد.