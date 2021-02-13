المحكمة الجنائية الدولية وولايتها على فلسطين

كتب: نبيل الخالدي

تختص المحكمة الجنائية الدولية بأربع جرائم تحاسب عليها حسب نظامها الأساسي وهي جرائم الابادة ، وجرائم ضد الانسانية ، وجريمة العدوان ، وجريمة الحرب.

وبإعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها في الخامس من فبراير الحالي حول اختصاصها وولايتها في مناطق الأراضي الفلسطينية (القدس الشرقية، الضفة الغربية، غزة) ما يسمح لها بإجراء تحقيق حول ارتكاب اسرائيل واحدة من تلك الجرائم وهي جريمة الحرب. وجاء ذلك بعد اعلان المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا عام 2019 ان " هناك اساسا معقولا بأن جرائم حرب ارتكبت وترتكب في الاراضي الفلسطينية".

ويمثل هذا الاعلان أهمية كبيرة للفلسطينيين شعبا وقيادة حيث يؤكد السيادة القانونية لدولة فلسطين، اذ انضمت فلسطين لمعاهدة روما 1998 م (المؤسسة للمحكمة)، وأصبحت عضوا في المحكمة في بداية عام 2015 م، بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012م ، و بغض النظر عن استكمال التحقيق أو عدمه، بينما يمثل اجراء التحقيق أهمية كبرى.

ولا شك أن هذا الاعلان يمثل نجاحا دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا في مشوار النضال الفلسطيني وتجسيد الدولة على كافة الصعد من قوة الأمر الواقع de facto والقوة القانونية de jury.

لن تستسلم اسرائيل لهذا الاعلان الذي أحدث هزة داخل المؤسسات الاسرائيلية، ووصف نتنياهو المحكمة بأنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية، وستحاول اسرائيل تعطيل عمل المحكمة وعدم اجراء هذا التحقيق بكافة الوسائل من ضغوطات، وتهديدات، وما بعد التهديدات اذ يضع هذا القرار نتنياهو وقادة اسرائيليين اخرين في السجن .

وستحاول امريكا تعطيل عمل المحكمة، حيث أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها حيال هذا القرار. وتمثل هذه المحكمة رعبا لاسرائيل وامريكا الرافضتين للانضمام لهذه المحكمة خوفا من ملاحقتهما لما ترتكبا من جرائم.

وقد طلبت السلطة الفلسطينية بعد انضمامها للمحكمة قبل 6 سنوات باطلاق تحقيق رسمي بجرائم حرب ارتكبها مسؤولون اسرائيليون في الارضي الفلسطينية المحتلة وقدمت لذلك ثلاث ملفات اساسية حول العدوان على قطاع غزة والاستيطان والأسرى ولا شك أن هذه الملفات مجتمعة او منفردة تمثل جريمة حرب تضع المسؤولين الاسرائيليين في السجون الدولية.

ويعاقب القانون الدولي بما فيها اتفاقيات جنيف على الاجراءات الاسرائيلية ضد فلسطين والفلسطينيين من قتل واعدام واحتجاز رهائن واحتجاز جثامين الشهداء وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة والحصار وكافة الأشكال العقابية والعدوانية ما يجعل المسؤولين الاسرائيليين في ارتباك وخوف من هذه المحكمة أو أي محكمة دولية أخرى.

ولو تسنى لهذه المحكمة الفرصة أن تستخدم صلاحياتها وولايتها وتحقيقها لأدانت اسرائيل ليس بارتكاب جريمة حرب فحسب بل بارتكاب جريمة الابادة وجريمة العدوان والجرائم ضد الانسانية ولكن من أمن العقاب أساء الأدب.