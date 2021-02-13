خالدة جرار تستعرض أوضاع الأسيرات في سجن "الدامون"

وطن: أكدت عضو المجلس التشريعي النائب خالدة جرار، اليوم السبت، أنّ الأسيرات يواصلن الضغط على إدارة مصلحة سجون الاحتلال من أجل إعادة الأسيرتين فدوى حمادة ونوال فتيحة من الزنازين الانفرادية للأقسام العاديّة.

وأكَّدت جرار في رسالة لها من سجن "الدامون" وصلت مركز حنظلة للأسرى والمحررين، أن "31 أسيرة تلقين التطعيم باللقاحات التي تقول إدارة مصلحة السجون أنها مُضادة لفايروس كورونا في حين رفضت 6 أسيرات ذلك بسبب ظروفهن الصحية الخاصة".

ولفتت جرار إلى أنّ "الأسيرات وبالرغم من ظروفهن الاعتقالية الصعبة انتزعن موافقة إدارة السجن على ممارسة حقهن في التعليم الجامعي الذي بدأنه فعلاً عبر المراسلة مع جامعة القدس المفتوحة".

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر الخميس 31 أكتوبر 2019، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المناضلة خالدة جرّار ، بعد اقتحام منزلها في شارع الإرسال بمدينة ‎رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت جرار إداريًا في وقتٍ سابق، تحت ذريعة "معلومات سرية"، وكانت قد اعتقلت قبل ذلك لأكثر من عام بناء على تهم تشمل الانتماء لمنظمة محظورة والتحريض على "العنف والإرهاب"، وفق زعم الاحتلال.