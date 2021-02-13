"الديمقراطية" تشيد بالموقف القومي لنواب الجزائر في مؤتمر برشلونة

وطن: وجه محمد حمامي، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وممثلها في الجزائر، تحية تقدير وإكبار للجزائر قيادة ودولة وجيشاً وشعباً، للموقف القومي الذي عبر عنه الوفد البرلماني الجزائري إلى اجتماع برلمان البحر المتوسط في برشلونة، حين انسحب أعضاء الوفد بسبب وجود وفد إسرائيلي في الندوة التي كان سيتحدث فيها النائب الجزائري عمار موسى.

وأضاف حمامي، لقد عودتنا الجزائر الشقيقة على الدوام وقوفها إلى جانب شعبنا الفلسطيني في نضالاته في الميدان وفي المحافل الدولية، وسيبقى التاريخ يسجل أنه على أرض الجزائر الشقيقة، ولد إعلان استقلال دولة فلسطين، الذي أصبح هدفاً يناضل من أجله شعبنا ويقدم التضحيات بلا حساب.

وختم حمامي قائلاً إننا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حريصون كل الحرص على تعزيز أواصر الإخوة النضالية مع شعب الجزائر. وقواه السياسية ومع دولة الجزائر، والوقوف إلى جانبها في مسيرتها من أجل الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والمجتمعية، في بناء مجتمع العدالة الاجتماعية والديمقراطية.

وكان الوفد البرلماني الجزائري المشارك في فعاليات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، انسحب من محاضرة برلمانية، عقد من خلال اجتماع "افتراضي" عبر الإنترنت، وكانت تجمع بين متدخل جزائري وآخر إسرائيلي.

وقام المشاركون الجزائريون، وهم 3 نواب، من بينهم عمار موسي الذي كان محاضرا، ونائبان آخران، بإرسال تقارير، للانسحاب من الفقرة الثانية للشبكة البرلمانية لمنظمة "أو سي دي"، والتي بحثت عودة النشاط الاقتصادي بعد أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد الاطلاع على برنامج المحاضرات، حيث شمل الانسحاب الفقرة الثانية الخاصة بعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، والإجراءات التي ستليها، التي حضرها ميكي ليفلي، كعضو في البرلمان الإسرائيلي، ما دفع النواب الجزائريين المشاركين للانسحاب، بناء على رسالة تلقوها من المجلس الشعبي الوطني الجزائري، دعاهم إلى الانسحاب من المحاضرة.