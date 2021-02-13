وسائل إعلام عبرية: حكومة الاحتلال "عملت جاهدة" من وراء الكواليس للدفع باتجاه انتخاب خان مدعيا للجنائية الدولية

وطن: قالت وسائل إعلام عبرية، إن "انتخاب الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية المحامي البريطاني من أصول باكستانية خان كريم، مدعيا عاما جديدا، هو المرشح المفضل لدى دولة الاحتلال، من بين المترشحين للمنصب".

وادعت أن خان "براغماتي"، فيما لفتت إلى أن منافسه الإيرلندي، مثل الفلسطينيين سابقا أمام المحكمة الدولية.

وأكدت القناة العامة لدولة الاحتلال "كان 11" أن حكومة الاحتلال "عملت جاهدة" من وراء الكواليس للدفع باتجاه انتخاب خان، "لاعتباره قاضيا براغماتيًا ومن الرافضين لتسييس المحكمة الدولية".

وبحسب القناة العبرية، فإن الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال، وهما ليستا عضوين في المحكمة الجنائيّة الدوليّة، بالإضافة إلى بريطانيا دعموا انتخاب خان للمنصب. مدعين أن منافسه، غاينور، الذي سبق أن مثل السلطة الفلسطينية في المحكمة، من الداعين إلى تسييس المحكمة.

والأسبوع الماضي، هاجم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومسؤولون إسرائيليّون آخرون المحكمة الجنائيّة الدولية، بعد قرارها بولايتها القانونية على الأراضي المحتلة، ما يفتح المجال لتحقيق دولي في جرائم الاحتلال في فلسطين.

ووصف نتنياهو المحكمة "بالموجّهة" وقرارها بـ"اللا ساميّة"، رافضا اعتبار الاستيطان في الضفة الغربيّة المحتلة جريمة حرب.

وانتخبت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية المحامي البريطاني من أصول باكستانية خان كريم، مدعيا عاما جديدا لمدة 9 سنوات، تبدأ من 26 يونيو /حزيران المقبل.

وجاء انتخاب كريم، خلال عملية تصويت جرت بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، ليخلف المدعية الحالية فاتو بنسودا، والتي تشغل المنصب بالجنائية منذ العام 2012.

وتنافس على المنصب 4 مرشحين، هم: البريطاني، كريم، الذي حصل على 72 صوتا من إجمالي 123، والمحامي الإيرلندي فيرغال غاينور ( 42 صوتا)، والقاضي الإسباني كارلوس كاستريسانا ( 5 أصوات)، والمحامي الإيطالي فرانشيسكو لو فوي (3 أصوات).

وجرت الانتخابات على مرحلتين، حيث لم يحصل أي من المرشحين الأربعة في الجولة الأولى على الأغلبية المطلقة للفوز بالمنصب، والتي تتطلب الحصول على 63 صوتا من إجمالي الأصوات الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية (123 دولة).

يشار إلى أن خان كريم قد قاد فريقا أمميا للتحقيق في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.

المصدر: عرب 48