حسين الشيخ يلتقي الأسير كريم يونس في السجن ويبحث معه ملف الانتخابات

وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ إنه "في إطار التحضير الحركي للانتخابات القادمة تشاورت مع الاخ القائد الأسير عضو اللجنة المركزية كريم يونس ووضعته في صورة اخر التطورات وتوجهات حركة فتح في هذا الاستحقاق الديمقراطي القادم".

وأضاف الشيخ عبر منشور له في "تويتر"، أكدنا على وحدة الحركة وتماسكها وخوضها الانتخابات واحدة موحدة لاستكمال قيادتها للمشروع الوطني.

وكان الشيخ التقى أيضا الخميس الماضي عضو اللجنة المركزية الأسير مروان البرغوثي في سجن "هداريم"، في إطار التحضير للانتخابات.