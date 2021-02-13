"أوتشا": عمليات الهدم والمصادرة الاحتلالية أدت إلى تهجير 259 شخصًا، بمن فيهم نحو 140 طفلا" منذ مطلع العام الجاري

وطن: قال تقرير للأمم المتحدة، اليوم السبت، إن دولة الاحتلال هدمت وصادرت ما لا يقل عن 178 مبنى فلسطينياً في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري 2021.

وأفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الأراضي الفلسطينية، أن عمليات الهدم والمصادرة الاحتلالية أدت إلى تهجير 259 شخصًا، بمن فيهم نحو 140 طفلا".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال هجرت مؤخراً تسع عائلات تضم 60 فردا من بينهم 35 طفلا، جراء هدم منشآتهم في تجمع "حمصة البقيعة" البدوي في منطقة الأغوار.

ونبه التقرير إلى أن تلك العائلات جميعها أصبحت عرضة لخطر متزايد بالتهجير القسري، في وقت تتفاقم حالة الضعف التي تعاني منها هذه العائلات بفعل فصل الشتاء واستمرار أزمة "فيروس كورونا" الجديد.

ورصد التقرير أنه في الثامن من الشهر الجاري عادت ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" الاحتلالية، برفقة جيش الاحتلال، إلى تجمع حمصة البقيعة وصادرت أو هدمت 16 مبنًى سكنيًا وحظيرة مواشٍ أخرى.

وبحسب التقرير، فإن 13 من هذه المباني والحظائر ممولة من المانحين، حيث قدمت كمساعدات إنسانية في سياق الاستجابة لحادثتين وقعتا في يومي 1 و3 من الشهر الجاري وهدم خلالهما 46 مبنًى أو صودر.

وذكر التقرير، أنه خلال عمليات المصادرة التي نفذت في الثامن من الشهر الجاري، أخبرت حكومة الاحتلال سكان التجمع بأن أي مبان جديدة يتم بناؤها أو التبرع بها سوف تهدم أو تصادر.