حالة الطقس

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها بحوالي 2-3 درجات، وتسود أجواء باردة نسبياً في الصباح، ثم ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار لتصبح معتدلة عموماً، خصوصاً في المناطق السهلية والساحلية، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، بينما تكون مائلة للبرودة في الجبال، ومع ساعات العصر والمساء تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وخلال ساعات الليل، وتسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

أما الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 3-4 درجات، وتسود أجواء باردة نسبياً في الصباح ثم ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار لتصبح معتدلة في المناطق السهلية والساحلية، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال.