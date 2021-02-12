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3 حالات وفاة و 338 إصابة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين

12.02.2021 10:59 PM
3 حالات وفاة و 338 إصابة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين

وطن:   أفاد الدكتور علي الجبريني أن مدينة القدس شهدت خلال يومين تسجيل ثلاث حالات  وفاة بسبب فيروس كورونا في كل من حي جبل المكبر ، شعفاط ،  وبيت صفافا، ليرتفع عدد الوفيات الى (209) حالات  منذ بداية الجائحة .

وقال الطبيب المقدسي أن الإصابات ارتفعت حيث تم تسجيل (338) إصابة  خلال يومين ؛ بواقع ( 180) إصابة يوم أمس،  و(158)  إصابة اليوم ، ليرتفع  عدد الحالات النشطة في المدينة  الى (1382) حالة وذلك بعد تسجيل (194) حالة  شفاء خلال اليومين الماضيين .

وأصاف الطبيب الجبريني أن عدد  المرضى  الذين يتلقون العلاج في المستشفيات يبلغ   (77)   مريضا .

واشار الدكتور الجبريني إلى تحسن طفيف في عملية الإقبال على اللقاح في القدس العربية رغم ان النسبة لا تزال متدنية ، حيث بلغ عدد المقدسيين الذين حصلوا على تطعيم كورونا الجرعة  الأولى ما يقارب 34  ألف مقدسي ، بينما حصل ما يقارب 16 الف مواطن  على الجرعة الثانية ، مما يعني أن النسبة ضئيلة مقارنة بعدد السكان في المدينة .

وختم الجبريني مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام دوما بالتعليمات الصحية؛  وفي مقدمتها إرتداء الكمامات حتى أولئك الدين تلقوا اللقاحات ، الحرص  على التباعد الاجتماعي ، ومواصلة التعقيم والنظافة ، سائلا الله السلامة للجميع.

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