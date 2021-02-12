3 حالات وفاة و 338 إصابة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين

وطن: أفاد الدكتور علي الجبريني أن مدينة القدس شهدت خلال يومين تسجيل ثلاث حالات وفاة بسبب فيروس كورونا في كل من حي جبل المكبر ، شعفاط ، وبيت صفافا، ليرتفع عدد الوفيات الى (209) حالات منذ بداية الجائحة .

وقال الطبيب المقدسي أن الإصابات ارتفعت حيث تم تسجيل (338) إصابة خلال يومين ؛ بواقع ( 180) إصابة يوم أمس، و(158) إصابة اليوم ، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المدينة الى (1382) حالة وذلك بعد تسجيل (194) حالة شفاء خلال اليومين الماضيين .

وأصاف الطبيب الجبريني أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات يبلغ (77) مريضا .

واشار الدكتور الجبريني إلى تحسن طفيف في عملية الإقبال على اللقاح في القدس العربية رغم ان النسبة لا تزال متدنية ، حيث بلغ عدد المقدسيين الذين حصلوا على تطعيم كورونا الجرعة الأولى ما يقارب 34 ألف مقدسي ، بينما حصل ما يقارب 16 الف مواطن على الجرعة الثانية ، مما يعني أن النسبة ضئيلة مقارنة بعدد السكان في المدينة .

وختم الجبريني مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام دوما بالتعليمات الصحية؛ وفي مقدمتها إرتداء الكمامات حتى أولئك الدين تلقوا اللقاحات ، الحرص على التباعد الاجتماعي ، ومواصلة التعقيم والنظافة ، سائلا الله السلامة للجميع.