عدنان الصباح يكتب لوطن .. الشعب ... الأطرش في زفة الفصائل

وطن: فيما عدا موقف الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي فإن ما جرى في القاهرة من توافق تام على بيان اللا بيان هذا جاء مخيبا لآمال كل الشعب للأسباب التالية:

ان البيان رحل كل القضايا الهامة الى ما بعد الانتخابات ولم يضع أية ضمانات لتنفيذ بنود المصالحة الحقيقية مما يبقي الباب مفتوحا أمام مواصلة كل مظاهر وتجليات الانقسام.

ان البيان فوض الرئيس بكل شيء وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام حق الرفض من هذا الطرف أو ذاك.

ان البيان لم يأت على ذكر الموضوع الوطني والسياسي الا بتعبير فضفاض غريب ولا يمكن لجهابذة اللغة تفسيره " عقدت الفصائل الفلسطينية يومي 8، 9 فبراير (شباط) 2021م اجتماعا في القاهرة ناقشت فيه بمسؤولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة، لا سيما وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3 سبتمبر (أيلول) 2020م، على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته في التنفيذ " فلا يمكن فهم نص " ان يلتزم كل طرف بمقدار مشاركته في التنفيذ ".

اشار البيان الى لقاء اخر يسبق موعد الانتخابات بشهرين مما يبقي الباب أيضا مفتوحا لنقاشات وتطورات لا يتوقعها أحد في ظل انعدام القواسم المشتركة كليا بين المتحاورين الا من رغبتهم بالحصول على تفويض جديد لا يدري الشعب الغرض الحقيقي منه.

اعتراض الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية على البيان يؤكد ان ليس الكل الفلسطيني متوافق على ما ذهبت إليه فتح وحماس.

استحداث جهة قضائية جديدة يضعف مكانة القضاء الفلسطيني الضعيف أصلا والذي يمر بأزمة غير مسبوقة.

ان ما تقدم يشير الى ان البيان الختامي لم يقدم رؤية واضحة لما يجري وظهرت الفصائل وكأنها تحاور نفسها ولا يعنيها ابدا تقديم تقرير عن أعمالها ومبررات لما يجري للشارع وظهر الشعب وكأنه الاطرش في زفة الفصائل أو كشاهد الزور فالمطلوب من الشعب فقط ان يصوت ويعيد منح الشرعية لهذه القيادات دون ان يدري ماذا ستفعل له في كل القضايا الخطيرة والمهمة للوطن والشعب، لأن النص الصريح في البيان رحل كل القضايا الى حكومة ما بعد الانتخابات.

عادة ما تكون الانتخابات فرصة للشعب لمحاكمة قيادته وفرصة للقيادة لتقدم لشعبها ما يثبت انها تستحق صوته وهي فرصة للتنافس على وضع الحقائق كل الحقائق أمام الشعب كل الشعب الا في حالتنا فالمطلوب من الشعب ان يقترع على نوايا لم يثبت حسنها منذ الانتخابات السابقة وان يعيد انتخاب نفس القيادة دون ان تتفضل بالإجابة على أسئلته ولا حتى بتقديم ما يطمئن شعبها ان الوعود المرحلة ممكنة فالقول بترحيل القضايا الهامة لم يكن أبدا وعدا بحلها بل جاء الوعد بنقلها الى حكومة ما بعد الانتخابات مع تشكيكي باحتمالية الوصول الى هناك.

ينبغي إيجاد وسيلة ما لمحاكمة هذه القيادة على أفعالها ولكن بطرق ديمقراطية وعصرية ومقبولة وطنيا وقد يكون من المجدي ان تسعى الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية الى دفع أكبر عدد ممكن من اصحاب حق الاقتراع الى المشاركة في الانتخابات بوضع ورقة فارغة في الصندوق تعبيرا عن الغضب الشعبي مما يجري من تعتيم وتغييب للوضوح والوحدة الوطنية والبرنامج الوطني الموحد للشعب وقواه. وذلك كوسيلة لرفض تعاطي الفصائل مع شعبها كالأطرش في عرسها الخاص بتغييبه كليا عن كل ما يهمه ويعنيه لعل ذلك يكون درسا لجميع الفصائل التي تتجاهل شعبها قضاياه وطموحاته واحلامه.