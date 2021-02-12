الرئيس: سندعم أهلنا في كل الأغوار لمواجهة المخططات الاستعمارية

وطن: هاتف الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي المتواجد مع المواطنين المعتصمين في قرية حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، لمناهضة سياسة التهجير.

وأشاد الرئيس بالمواطنين المعتصمين، مثمنا جهودهم في الوقوف بوجه المخططات الإسرائيلية الاستيطانية الرامية إلى فرض الأمر الواقع الاحتلالي الاستعماري في منطقة الأغوار الفلسطينية، وبالذات الهجمة الإسرائيلية المسعورة على الأغوار الشمالية.

وأكد دعمه الكامل لقرية حمصة الفوقا وكل الأغوار الفلسطينية، موجها المحافظ العاصي بضرورة الاستمرار في الصمود والدفاع عن الأرض والحقوق الفلسطينية ومقاومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ومساندة المواطنين المعتصمين وأهلنا في حمصة وكل الأغوار.

بدوره، أعرب العاصي عن شكره للرئيس على متابعته اليومية لما يجري في الأغوار الشمالية، قائلا إن هذه اللفتة تؤكد اهتمام الرئيس المباشر في المقاومة الشعبية، ودعم ومساندة المعتمصين في الدفاع عن الأرض ضد الاستيطان الإسرائيلي.

وأكد أنه سيتم تنفيذ تعليمات الرئيس بشكل مباشر لتقديم كل الدعم والمساندة للمواطنين في حمصة الفوقا وكل الأغوار لمواجهة المخططات الاستعمارية الإسرائيلية.