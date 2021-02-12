بالصور.. اتساع رقعة الاحتجاجات في الداخل ضد تواطؤ شرطة الاحتلال مع المجرمين وانتشار العنف

وطن: انطلقت مظاهرات احتجاجية، اليوم الجمعة، في بلدات أم الفحم وطمرة وكفر قرع وباقة الغربية وكفر قاسم، في الداخل المحتل، بمشاركة آلاف الفلسطينيين، رفضا لانتشار الجريمة والعنف، وتواطؤ شرطة الاحتلال مع تجار الأسلحة ومروجي المخدرات والفوضى، وتقاعسها في لجم هذه الظواهر.

وأغلق متظاهرون الشارع المسمى 65 قرب كفر قرع في منطقة وادي عارة.

ورفع متظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تطالب شرطة الاحتلال الى وقف تواطئها من المجرمين وتجار السلاح.

وفي أم الفحم، اعتدت شرطة الاحتلال على المتظاهرين، مستخدمة مركبة رش المياه العادمة لتفريقهم.

يذكر أن أم الفحم تشهد مسيرات وفعاليات احتجاجية للأسبوع الخامس على التوالي.