إصابة مواطن بقنبلة غاز برأسه والعشرات بالاختناق غرب سلفيت

سلفيت - وطن: أصيب، اليوم الجمعة، مواطن بقنبلة غاز برأسه مباشرة، والعشرات بالاختناق نتيجة قمع قوات الاحتلال لصلاة الجمعة التي أقيمت فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء بمنطقة "المرحات والراس" غرب مدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن أصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان، في منطقة "المرحات والراس"، إضافة لعشرات المواطنين، شاركوا بصلاة الجمعة، بدعوة فصائل منظمة التحرير وبلدية سلفيت ومؤسسات المحافظة.

وأوضحت أن مواطن أصيب بقنبلة غاز برأسه مباشرة، لم تعرف هويته بعد، ونقل إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في المدينة، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق.

يُشار إلى أن أكثر من 50 دونما مهددة بالاستيلاء من قبل الاحتلال غرب سلفيت بهدف إقامة مستوطنة جديدة، حيث مهدت قوات الاحتلال لعملية الاستيلاء باقتلاع عشرات الأشجار المثمرة في المكان، قبل أسابيع.